"Байер" на своем поле уверенно обыграл "Фортуну" в Бундеслиге
"Байер" на своем поле уверенно обыграл "Фортуну" в матче 19-го тура чемпионата Германии.
"Байер" - "Фортуна" - 3:0 (1:0)
Голы: Хаверц, 40 - 1:0, Л. Бендер, 79 - 2:0, Аларио, 89 (с пенальти) - 3:0.
"Байер": Храдецки, С. Бендер, Та, Синкгравен, Л. Бендер, Баумгартлингер, Беллараби (Бэйли, 63), Демирбай, Хаверц, Фолланд, Диаби (Аларио, 75).
"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Финк (Штегер, 63), яоралес, Томми (Ампома, 87), Соботтка, Хеннингс, Скрцибски (Ковнацки, 65).
"Байер" с 34 баллами занимает 5 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фортуна" с 15 очками расположилась на последнем месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15