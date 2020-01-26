"Байер" на своем поле уверенно обыграл "Фортуну" в Бундеслиге

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"Байер" на своем поле уверенно обыграл "Фортуну" в Бундеслиге

"Байер" на своем поле уверенно обыграл "Фортуну" в матче 19-го тура чемпионата Германии.

"Байер" - "Фортуна" - 3:0 (1:0)

Голы: Хаверц, 40 - 1:0, Л. Бендер, 79 - 2:0, Аларио, 89 (с пенальти) - 3:0.

"Байер": Храдецки, С. Бендер, Та, Синкгравен, Л. Бендер, Баумгартлингер, Беллараби (Бэйли, 63), Демирбай, Хаверц, Фолланд, Диаби (Аларио, 75).

"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Финк (Штегер, 63), яоралес, Томми (Ампома, 87), Соботтка, Хеннингс, Скрцибски (Ковнацки, 65).

"Байер" с 34 баллами занимает 5 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фортуна" с 15 очками расположилась на последнем месте.

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