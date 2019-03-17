"Байер" на своем стадионе уступил "Вердеру"
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" оказался сильнее "Байера". Благодаря победе бременский клуб поднялся на 8-е место, "фармацевты" остались на 6-й позиции.
"Байер" - "Вердер" 1:3
Голы: Крузе, 13 - 0:1, Рашица, 37 - 0:2, Бэйли, 75 - 1:2, Крузе, 90 - 1:3
"Байер": Градецки, Та, Драгович, Венделл, Бендер (Вайзер, 84), Бельараби (Паулиньо, 46), Баумгартлингер, Брандт, Арангис (Хавертц, 46), Бэйли, Фолланд.
"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Гебре Селассие, Фридль, Мойсандер, Шахин, Эггештайн, Классен (Лангкамп, 84), Рашица (Харник, 65), Эггештайн (Бартельс, 75), Крузе.
Предупреждения: Бендер (37), Драгович (40), Шахин (71), Павленка (89), Венделл (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|2
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13