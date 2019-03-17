"Байер" на своем стадионе уступил "Вердеру"

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"Байер" на своем стадионе уступил "Вердеру"

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" оказался сильнее "Байера". Благодаря победе бременский клуб поднялся на 8-е место, "фармацевты" остались на 6-й позиции.

"Байер" - "Вердер" 1:3

Голы: Крузе, 13 - 0:1, Рашица, 37 - 0:2, Бэйли, 75 - 1:2, Крузе, 90 - 1:3

"Байер": Градецки, Та, Драгович, Венделл, Бендер (Вайзер, 84), Бельараби (Паулиньо, 46), Баумгартлингер, Брандт, Арангис (Хавертц, 46), Бэйли, Фолланд.

"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Гебре Селассие, Фридль, Мойсандер, Шахин, Эггештайн, Классен (Лангкамп, 84), Рашица (Харник, 65), Эггештайн (Бартельс, 75), Крузе.

Предупреждения: Бендер (37), Драгович (40), Шахин (71), Павленка (89), Венделл (90).   

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