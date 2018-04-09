"Байер" на выезде громит "РБ Лейпциг"

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" в гостях одержал волевую, но при этом крупную победу над "РБ Лейпциг".

"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:4

Голы: Забитцер, 17 - 1:0, Хавертц, 45 - 1:1, Брандт, 51 - 1:2, Рецос, 56 - 1:3, Фолланд, 69 - 1:4.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Кампль, Кейта (Ильзанкер, 76), Форсберг, Поульсен (Брума, 56), Вернер (Лукман, 69).

"Байер": Лено, Бендер (Рецос, 19), Та, Венделл (Хенрихс, 63), Хавертц, Баумгартлингер, Бэйли, Арангис, Брандт, Бендер (Едвай, 68), Фолланд.

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