"Байер" на выезде громит "РБ Лейпциг"

Теги рб лейпцигбайер леверкузен

"Байер" на выезде громит "РБ Лейпциг"

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" в гостях одержал волевую, но при этом крупную победу над "РБ Лейпциг".

"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:4

Голы: Забитцер, 17 - 1:0, Хавертц, 45 - 1:1, Брандт, 51 - 1:2, Рецос, 56 - 1:3, Фолланд, 69 - 1:4.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Кампль, Кейта (Ильзанкер, 76), Форсберг, Поульсен (Брума, 56), Вернер (Лукман, 69).

"Байер": Лено, Бендер (Рецос, 19), Та, Венделл (Хенрихс, 63), Хавертц, Баумгартлингер, Бэйли, Арангис, Брандт, Бендер (Едвай, 68), Фолланд.

Не пропустите: "Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Байер Леверкузен 29 48
5 Айнтрахт Франкфурт 29 46
6 РБ Лейпциг 29 46
7 Хоффенхайм 29 43
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 29 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
Полная таблица

топ-5 тегов