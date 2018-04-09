"Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита"

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"Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита"

Хавбек "Фенербахче" Жулиано может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Sporx, в услугах 27-летнего экс-футболиста "Зенита" заинтересован "Байер".

В текущем сезоне Жулиано провел 25 игр, отметился 13 голами и 2 ассистами.

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