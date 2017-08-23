"Байер" нацелился на форварда "Ривер Плейта" Аларио

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"Байер" нацелился на форварда "Ривер Плейта" Аларио

Форвард "Ривер Плейт" Лукас Аларио может продолжить карьеру в "Байере", сообщает Ole.

По информации ресурса, "фармацевты" предложили за футболиста 16 миллионов евро. Отметим, что сумма отступных за игрока составляет 24 миллиона.

В прошлом сезоне Аларио провел 37 матчей и забил 16 голов.

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