"Байер" нацелился на игрока "Ливерпуля"

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"Байер" нацелился на игрока "Ливерпуля"

"Байер" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену, сообщает Kicker. 

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хорват входил в сферу интересов "Ромы", но в последний момент трансфер сорвался из-за финансовых требований игрока.

30-летний Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Всего за английский клуб он провел 170 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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