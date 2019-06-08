"Байер" нацелился на игрока "Реала"
Леверкузенский "Байер" хочет усилиться защитником "Реала" Тео Эрнандесом, сообщает AS.
По сведениям издания, "фармацевты" рассчитывают купить левого фулбека "сливочных" во время летнего трансферного окна.
Немецкий клуб рассматривает два варианта - полноценную сделку или аренду с опцией выкупа.
Напомним, что минувший сезон Эрнандес провёл в "Реал Сосьедаде", сыграл 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2023 года.
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Герта
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|Фрайбург
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|Шальке
|34
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|Аугсбург
|34
|32
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|Штутгарт
|34
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|Ганновер 96
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