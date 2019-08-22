"Байер" нацелился на вратаря "Краснодара"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов может продолжить карьеру в Германии, сообщает Kicker.

По сведениям издания, предметный интерес к перспективному россиянину проявляет леверкузенский "Байер".

Впрочем, "фармацевты" не собираются покупать 20-летнего голкипера уже этим летом, рассматривая возможность его трансфера лишь в будущем.

Рыночная стоимость Сафонова оценивается в 6 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 8 матчей и пропустил 11 голов.

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