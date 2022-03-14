"Байер" надолго потерял Вирца
Фото сайт "Байера"
Полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц больше не сыграет в текущем сезоне.
Пресс-служба клуба сообщает, что 18-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку левого колена.
Обычно на восстановление от подобных травм игрокам требуется не менее шести месяцев.
В этом сезоне Вирц сыграл за "Байер" 31 матч, забил 10 голов и сделал 14 ассистов.
СМИ писали, что немцем интересуются "Реал", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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|Майнц 05
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