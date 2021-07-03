"Байер" намерен усилиться российским вратарём

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Леверкузенский "Байер" рассматривает вариант с подписанием бывшего голкипера "Зенита" Андрея Лунева.

По информации журналиста Сергея Егорова, "фармацевты" сейчас собирают данные о российском страже ворот.

29-летний футболист является свободным агентом, поэтому может присоединиться к немецкому клубу бесплатно.

Помимо "Байера" Луневым интересуются "Селтик", "Рейнджерс", "Торино", "Болонья" и "Брайтон".

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