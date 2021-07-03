"Байер" намерен усилиться российским вратарём
Фото инстаграм andreylunev_official
Леверкузенский "Байер" рассматривает вариант с подписанием бывшего голкипера "Зенита" Андрея Лунева.
По информации журналиста Сергея Егорова, "фармацевты" сейчас собирают данные о российском страже ворот.
29-летний футболист является свободным агентом, поэтому может присоединиться к немецкому клубу бесплатно.
Помимо "Байера" Луневым интересуются "Селтик", "Рейнджерс", "Торино", "Болонья" и "Брайтон".
Не пропустите: "Зенит" назвал причину отсутствия Лунева на сборе в Австрии. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20