"Байер" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Хавертца
"Байер" готов отпустить хавбека Кая Хавертца в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Express, "фармацевты" требуют за 20-летнего футболиста не менее 100 миллионов евро.
Хавертц выступает за "Байер" с 2016 года. За это время он провел 112 игр, забил 30 голов и отдал 22 ассиста.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы "Бавария", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1