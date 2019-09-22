"Байер" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Хавертца

"Байер" готов отпустить хавбека Кая Хавертца в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Express, "фармацевты" требуют за 20-летнего футболиста не менее 100 миллионов евро.

Хавертц выступает за "Байер" с 2016 года. За это время он провел 112 игр, забил 30 голов и отдал 22 ассиста.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы "Бавария", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Читайте также: "Боруссия" планирует увести Хавертца у топ-клубов. | http://soccernews.ru