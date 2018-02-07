"Байер" назвал стоимость Бэйли, которым интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Теги байер леверкузенманчестер юнайтедчелсиарсенал лондонлеон бэйли

"Байер" назвал стоимость Бэйли, которым интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси"Леверкузенский "Байер" назвал стоимость своего вингера Леона Бэйли, которым интересуются лондонские "Челси" и "Арсенал", а также "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям Kicker, "фармацевты" не намерены расставаться с 20-летним игроком, однако, если по нему поступит предложение в размере не менее 110-ти миллионов евро, клуб будет готов отпустить футболиста.

В нынешнем сезоне Бэйли забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 21 матче за "Байер".

Напомним, вчера "Байер" добыл путевку в полуфинал кубка Германии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд

По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов