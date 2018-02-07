"Байер" назвал стоимость Бэйли, которым интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Леверкузенский "Байер" назвал стоимость своего вингера Леона Бэйли, которым интересуются лондонские "Челси" и "Арсенал", а также "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям Kicker, "фармацевты" не намерены расставаться с 20-летним игроком, однако, если по нему поступит предложение в размере не менее 110-ти миллионов евро, клуб будет готов отпустить футболиста.

В нынешнем сезоне Бэйли забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 21 матче за "Байер".

Напомним, вчера "Байер" добыл путевку в полуфинал кубка Германии. | soccernews.ru