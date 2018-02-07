"Байер" назвал стоимость Бэйли, которым интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
Леверкузенский "Байер" назвал стоимость своего вингера Леона Бэйли, которым интересуются лондонские "Челси" и "Арсенал", а также "Манчестер Юнайтед".
Так, по сведениям Kicker, "фармацевты" не намерены расставаться с 20-летним игроком, однако, если по нему поступит предложение в размере не менее 110-ти миллионов евро, клуб будет готов отпустить футболиста.
В нынешнем сезоне Бэйли забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 21 матче за "Байер".
Напомним, вчера "Байер" добыл путевку в полуфинал кубка Германии. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|26
|49
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20