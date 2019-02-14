"Байер" не досчитался четырёх игроков перед матчем с "Краснодаром"

Леверкузенский "Байер" не досчитался четырёх игроков перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара".

"КРАСНОДАР" - "БАЙЕР": АНОНС И ПРОГНОЗ ВТОРОГО МАТЧА РОССИЙСКИХ КОМАНД В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ 2018/19

Как сообщает официальный твиттер "фармацевтов", с "быками" не смогут сыграть защитники Ян Боллер и Панайотис Рецос, хавбек Ларс Бендер и форвард Йоэль Похьянпало.

Матч "Краснодар" - "Байер" состоится сегодня в 20:55 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт 21 февраля в Леверкузене.

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