"Байер" не собирается покупать Азмуна зимой

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Леверкузенский "Байер" не собирается выкупать иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно, сообщает kicker.

По сведениям источника, российский клуб требует за футболиста 10 миллионов евро, но немцы не готовы платить такую сумму. Единственный шанс на трансфер состоит в том, что "Зенит" согласится продать форварда значительно дешевле пяти миллионов евро.

Азмун уже заключил контракт с "Байером" и станет игроком немецкого клуба летом этого года. Впрочем, его контракт с "Зенитом" действует еще полгода.

В нынешнем сезоне Азмун провел за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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