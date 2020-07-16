"Байер", несмотря на кризис, требует за Хаверца 100 миллионов евро

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"Байер", несмотря на кризис, требует за Хаверца 100 миллионов евро

Леверкузенский "Байер" готов продать полузащитника Кая Хаверца только за 100 миллионов евро, утверждает Kicker.

По сведениям издания, несмотря на финансовый кризис и желание самого игрока сменить команду, "фармацевты" не намерены снижать цену на своего воспитанника.

Единственное, в чём клуб может пойти на уступки - часть требуемой суммы прописать в соглашении в виде бонусов.

Ещё одно условие "Байера" - атакующий хавбек никуда не уйдёт до завершения розыгрыша Лиги Европы.

Сам Хаверц хочет перейти в зарубежный топ-клуб. Наиболее вероятное место продолжения карьеры - "Челси".

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