"Байер", несмотря на кризис, требует за Хаверца 100 миллионов евро
Леверкузенский "Байер" готов продать полузащитника Кая Хаверца только за 100 миллионов евро, утверждает Kicker.
По сведениям издания, несмотря на финансовый кризис и желание самого игрока сменить команду, "фармацевты" не намерены снижать цену на своего воспитанника.
Единственное, в чём клуб может пойти на уступки - часть требуемой суммы прописать в соглашении в виде бонусов.
Ещё одно условие "Байера" - атакующий хавбек никуда не уйдёт до завершения розыгрыша Лиги Европы.
Сам Хаверц хочет перейти в зарубежный топ-клуб. Наиболее вероятное место продолжения карьеры - "Челси".
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
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|Шальке
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|Герта
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|Фортуна Дюссельдорф
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|29
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|Падерборн
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|20