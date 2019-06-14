"Байер" объявил о переходе воспитанника ПСЖ

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"Байер" объявил о переходе воспитанника ПСЖ

Полузащитник парижского ПСЖ Мусса Диаби перешел в леверкузенский "Байер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Также ПСЖ получит 20% от следующего трансфера игрока. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2024 года. 

19-летний Диаби является воспитанником ПСЖ. Всего за парижский клуб он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Сдавался в аренду "Кротоне". Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Франции и забил 7 мячей. Чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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