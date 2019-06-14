"Байер" объявил о переходе воспитанника ПСЖ
Полузащитник парижского ПСЖ Мусса Диаби перешел в леверкузенский "Байер", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Также ПСЖ получит 20% от следующего трансфера игрока. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2024 года.
19-летний Диаби является воспитанником ПСЖ. Всего за парижский клуб он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Сдавался в аренду "Кротоне". Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Франции и забил 7 мячей. Чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.
Не пропустите: "Бавария" включилась в борьбу за трансферную цель "Арсенала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо
-
Адвокат сообщил, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
-
Повелители креатива: 10 самых необычных празднований голов в истории
-
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО
-
"Ростов" объявил о продлении контракта с Романом Ерёменко
Лента новостей
-
Орлов предложил разделить ФНЛ на две зоны
-
Стало известно, сколько "Динамо" заплатил за Калинина
-
Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост
-
ЦСКА хочет этим летом купить форварда "Васко да Гама" Маррони
-
"Брайтон" не хочет продавать Мак Аллистера в "Спартак"
-
Джорджевич и Бабурин вернулись в "Зенит" из аренд
-
"Зрелищное действие": топ-10 пасов "Спартака" в минувшем сезоне по версии клуба
-
Экс-тренер "Эмполи" Андреаццоли возглавил "Дженоа"
-
"Байер" объявил о переходе воспитанника ПСЖ
-
"Спартак" отказал "Порту" в продаже Зе Луиша
-
Защитник "Рубина" Калинин перешел в "Динамо"
-
Рабьо может перейти в "Ювентус"
-
Адвокат Мамаева потребовал уволить прокурора, которая занималась делом футболиста
-
"Дерби" потребовал у "Челси" компенсацию за Лэмпарда
-
Хадсон-Одои сравнил Месси и Марадону
-
Агент: "Игуаин хочет завершить карьеру в "Ювентусе"
-
Хавбек ПСЖ близок к переходу в "Байер"
-
Экс-игрок "Челси" Рамирес вернулся в Бразилию
-
"Лион" нашел замену Менди в Нидерландах
-
Де Лигт - лучший молодой игрок сезона по версии L’Équipe
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19