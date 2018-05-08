"Байер" объявил о первом летнем трансфере

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"Байер" объявил о первом летнем трансфере
Защитник "Герты" Митчелл Вайзер перешел в леверкузенский "Байер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2023 года и получил 23-й номер.

24-летний Вайзер выступал за "Герту" с 2015 года, провел за клуб 80 матчей и забил 6 голов. Ранее играл за "Кельн", "Баварию" и "Кайзерслаутерн". Сыграл 12 матчей за молодежную сборную Германии.

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