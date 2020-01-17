"Байер" объявил о продлении контракта с главным тренером

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"Байер" объявил о продлении контракта с главным тренером

Наставник леверкузенского "Байера" 

Теперь договор между сторонами рассчитан до лета 2022 года.

Вместе с 56-летним специалистом соглашения с "фармацевтами" продлили его ассистенты Хендри Крюзен и Терри Питерс.

Предыдущий контракт голландского тренера и его штаба истекал по окончании нынешнего сезона.

Бош возглавил "Байер" в декабре 2018 года. В текущем сезоне команда по итогам 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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