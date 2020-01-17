"Байер" объявил о продлении контракта с главным тренером
Наставник леверкузенского "Байера"
Теперь договор между сторонами рассчитан до лета 2022 года.
Вместе с 56-летним специалистом соглашения с "фармацевтами" продлили его ассистенты Хендри Крюзен и Терри Питерс.
Предыдущий контракт голландского тренера и его штаба истекал по окончании нынешнего сезона.
Бош возглавил "Байер" в декабре 2018 года. В текущем сезоне команда по итогам 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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|Команда
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|2
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|33
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|Боруссия Дортмунд
|17
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|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
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|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
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|Унион Берлин
|17
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|Герта
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Кельн
|17
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