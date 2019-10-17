"Байер" объявил о продлении контракта с полузащитником Баумгартлингером

"Байер" продлил контракт с хавбеком Юлианом Баумгартлингером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, новое соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до 2021 года.

‼️ Julian Baumgartlinger has extended his contract with the Werkself ‼️ pic.twitter.com/03sjbMOTso — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 17 октября 2019 г.

Баумгартлингер играет в "Байере" с 2016 года.Трансфер футболиста стоил немецкому клубу 4 миллиона евро. В этом сезоне полузащитник участвовал в 6 матчах, отметившись 1 ассистом.

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