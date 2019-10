"Байер" объявил о продлении контракта с полузащитником Баумгартлингером

"Байер" продлил контракт с хавбеком Юлианом Баумгартлингером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, новое соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до 2021 года.

‼️ Julian Baumgartlinger has extended his contract with the Werkself ‼️ pic.twitter.com/03sjbMOTso