"Байер" объявил о продлении контракта с вице-чемпионом мира

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"Байер" объявил о продлении контракта с вице-чемпионом мира

Леверкузенский "Байер" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тином Едваем.

Новое соглашение между "фармацевтами" и 22-летним хорватом рассчитано до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2020 году.

Едвай выступает за "Байер" с 2014 года, сыграл 84 матча и забил 3 гола.

Прошлым летом перспективный бек стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. Всего за "шашечных" он сыграл 16 матчей.

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