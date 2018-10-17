"Байер" объявил о продлении контракта с вице-чемпионом мира
Леверкузенский "Байер" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тином Едваем.
Новое соглашение между "фармацевтами" и 22-летним хорватом рассчитано до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2020 году.
Едвай выступает за "Байер" с 2014 года, сыграл 84 матча и забил 3 гола.
Прошлым летом перспективный бек стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. Всего за "шашечных" он сыграл 16 матчей.
Не пропустите: "Барселона" интересуется защитником из Бундеслиги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Арсенал" обыграл "Челси" в 23 туре АПЛ и сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов до 3 баллов
-
Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги
-
"Атлетико" разгромил худшую команду Примеры
-
ПСЖ деклассировал "Генгам" благодаря хет-трикам Мбаппе и Кавани
-
"Уэска" - "Атлетико": видеотрансляция дуэли испанских Давида и Голиафа
Лента новостей
-
"Кардифф" объявил о переходе трансферной цели "Реала"
-
"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"
-
"Арсенал" обыграл "Челси" в 23 туре АПЛ и сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов до 3 баллов
-
Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги
-
"Атлетико" разгромил худшую команду Примеры
-
Кавани отметился очередным достижением в составе ПСЖ
-
ПСЖ потерял основного игрока в феерическом матче с "Генгамом"
-
Кавани и Мбаппе повторили рекорд Лиги 1 40-летней давности
-
Солари высказался после победу "Реала" в матче против "Севильи"
-
Безумие: Клопп ярко прокомментировал невероятную победу "Ливерпуля" в матче с "Кристал Пэлас"
-
ПСЖ деклассировал "Генгам" благодаря хет-трикам Мбаппе и Кавани
-
Салах забил 50-й гол в АПЛ, только три игрока сделали это быстрее египтянина
-
"Уэска" - "Атлетико": видеотрансляция дуэли испанских Давида и Голиафа
-
Серхио Рамос провёл юбилейный матч в Ла Лиге
-
"Реал" – "Севилья" - 2:0 (видеообзор)
-
"Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
-
"Рома" – "Торино" - 3:2 (видеообзор)
-
Мадридский "Реал", благодаря голам Каземиро и Модрича, дожал "Севилью" в рамках 20 тура Ла Лиги
-
"Ливерпуль" в меньшинстве обыграл "Кристал Пэлас", "МЮ" сильнее "Брайтона" и другие результаты 23-го тура АПЛ
-
Глушаков вернулся к тренировкам, Селихов и Зе Луиш пока не в строю
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|18
|25
|8
|Вердер Бремен
|18
|25
|9
|Герта
|17
|24
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Фрайбург
|18
|21
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|14
|Шальке
|17
|18
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11