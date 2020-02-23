"Байер" обыграл "Аугсбург" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

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"Байер" обыграл "Аугсбург" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В матче 23-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на своем поле обыграл "Аугсбург" со счетом 2:0. Победу "аптекарям" принесли голы Муссы Диаби и Надима Амири.

Благодаря победе "Байер" поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов только по разнице мячей. "Аугсбург" остался на 11-й позиции.

"Байер" – "Аугсбург" - 2:0 (1:0)
Голы: Диаби, 25 - 1:0, Амири, 59 - 2:0

"Байер": Градецки, Вайзер, Тапсоба, Та, Венделл, Хавертц (Демирбай, 84), Амири (Бельараби, 72), Диаби, Паласиос, Бендер (Баумгартлингер, 73), Аларио.

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