"Байер" обыграл "Аугсбург" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
В матче 23-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на своем поле обыграл "Аугсбург" со счетом 2:0. Победу "аптекарям" принесли голы Муссы Диаби и Надима Амири.
Благодаря победе "Байер" поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов только по разнице мячей. "Аугсбург" остался на 11-й позиции.
"Байер" – "Аугсбург" - 2:0 (1:0)
Голы: Диаби, 25 - 1:0, Амири, 59 - 2:0
"Байер": Градецки, Вайзер, Тапсоба, Та, Венделл, Хавертц (Демирбай, 84), Амири (Бельараби, 72), Диаби, Паласиос, Бендер (Баумгартлингер, 73), Аларио.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Хоффенхайм
|23
|34
|8
|Фрайбург
|23
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Кельн
|22
|26
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|20
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16