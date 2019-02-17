"Байер" обыграл "Фортуну" и ворвался в еврокубковую зону
В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" одержал победу над "Фортуной". Благодаря победе "фармацевты" поднялись на пятое место в турнирной таблице.
"Байер" - "Фортуна" 2:0
Голы: Хавертц, 18 - 1:0, Бэйли, 66 - 2:0
"Байер": Градецки, Та, Венделл, Вайзер, Драгович, Бельараби (Аларио, 15), Арангис, Брандт (Баумгартлингер, 80), Хавертц, Бэйли, Фолланд.
"Фортуна": Дробны, Хоффманн, Каминьски, Зуттнер (Раман, 64), Циммер (Баркок, 27), Лукебакио, Циммерманн, Моралес, Финк (Ковнацки, 75), Караман, Гиссельманн.
Предупреждения: Драгович (21), Финк (47), Лукебакио (60), Хоффманн (82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|22
|35
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|7
|Хоффенхайм
|22
|33
|8
|Байер Леверкузен
|21
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12