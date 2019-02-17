"Байер" обыграл "Фортуну" и ворвался в еврокубковую зону

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"Байер" обыграл "Фортуну" и ворвался в еврокубковую зону

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" одержал победу над "Фортуной". Благодаря победе "фармацевты" поднялись на пятое место в турнирной таблице.

"Байер" - "Фортуна" 2:0

Голы: Хавертц, 18 - 1:0, Бэйли, 66 - 2:0

"Байер": Градецки, Та, Венделл, Вайзер, Драгович, Бельараби (Аларио, 15), Арангис, Брандт (Баумгартлингер, 80), Хавертц, Бэйли, Фолланд.

"Фортуна": Дробны, Хоффманн, Каминьски, Зуттнер (Раман, 64), Циммер (Баркок, 27), Лукебакио, Циммерманн, Моралес, Финк (Ковнацки, 75), Караман, Гиссельманн.

Предупреждения: Драгович (21), Финк (47), Лукебакио (60), Хоффманн (82).

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3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 41
5 Вольфсбург Вольфсбург 22 35
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 33
9 Герта Герта 22 32
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 22 31
11 Майнц 05 Майнц 05 22 27
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 25
13 Фрайбург Фрайбург 22 24
14 Шальке Шальке 22 23
15 Аугсбург Аугсбург 22 18
16 Штутгарт Штутгарт 22 15
17 Ганновер 96 Ганновер 96 22 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 21 12
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