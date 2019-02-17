"Байер" обыграл "Фортуну" и ворвался в еврокубковую зону

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" одержал победу над "Фортуной". Благодаря победе "фармацевты" поднялись на пятое место в турнирной таблице.

"Байер" - "Фортуна" 2:0

Голы: Хавертц, 18 - 1:0, Бэйли, 66 - 2:0

"Байер": Градецки, Та, Венделл, Вайзер, Драгович, Бельараби (Аларио, 15), Арангис, Брандт (Баумгартлингер, 80), Хавертц, Бэйли, Фолланд.

"Фортуна": Дробны, Хоффманн, Каминьски, Зуттнер (Раман, 64), Циммер (Баркок, 27), Лукебакио, Циммерманн, Моралес, Финк (Ковнацки, 75), Караман, Гиссельманн.

Предупреждения: Драгович (21), Финк (47), Лукебакио (60), Хоффманн (82).

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