"Байер" обыграл "Гамбург" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги

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"Байер" обыграл "Гамбург" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё три матча. "Байер" и "Фрайбург" одержали победы над "Гамбургом" и "Вердером" соответственно, а "Кёльн" и "Ганновер" сыграли вничью.

"Гамбург" – "Байер" - 1:2

Голы: Бэйли, 40 - 0:1, Хавертц, 50 - 0:2, Хан, 70 - 1:2.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Маврай (Хан, 46), Салихович (Хунт, 79), Юнг, Костич, Уолас, Сакаи, Арп (Вуд, 54).

"Байер": Лено, Едвай, Венделл (Хенрихс, 16), Рецос, Бендер, Хавертц (Баумгартлингер, 88), Арангис, Брандт (Аларио, 73), Кор, Бэйли, Фолланд.


"Фрайбург" – "Вердер" - 1:0

Гол: Петерсен, 24 (пенальти) - 1:0.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Сеюнджю, Хаберер, Абраши, Террацино (Кляйндинст, 69), Штенцель (Кюблер, 85), Петерсен, Хелер (Кат, 77).

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн (Бельфодиль, 64), Баргфреде (Гондорф, 77), Дилэйни, Кайнц, Крузе, Юханнссон (Рашица, 74).


"Кёльн" – "Ганновер" - 1:1

Голы: Осако, 29 - 1:0, Фюллькруг, 37 - 1:1.

"Кёльн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Риссе, Хегер, Озджан (Писарро, 85), Йойич (Козьелло, 70), Теродде (Цоллер, 61), Осако.

"Ганновер": Чаунер, Сане, Элез, Остжолек, Зорг, Клаус (Харник, 71), Швеглер, Бебу, Фоссум (Хюбнер, 90), Корб (Караман, 65), Фюллькруг.

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4 Боруссия Дортмунд 22 37
5 Шальке 23 37
6 Айнтрахт Франкфурт 22 36
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 22 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Вольфсбург 23 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
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