"Байер" обыграл "Гамбург" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё три матча. "Байер" и "Фрайбург" одержали победы над "Гамбургом" и "Вердером" соответственно, а "Кёльн" и "Ганновер" сыграли вничью.

"Гамбург" – "Байер" - 1:2

Голы: Бэйли, 40 - 0:1, Хавертц, 50 - 0:2, Хан, 70 - 1:2.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Маврай (Хан, 46), Салихович (Хунт, 79), Юнг, Костич, Уолас, Сакаи, Арп (Вуд, 54).

"Байер": Лено, Едвай, Венделл (Хенрихс, 16), Рецос, Бендер, Хавертц (Баумгартлингер, 88), Арангис, Брандт (Аларио, 73), Кор, Бэйли, Фолланд.



"Фрайбург" – "Вердер" - 1:0

Гол: Петерсен, 24 (пенальти) - 1:0.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Сеюнджю, Хаберер, Абраши, Террацино (Кляйндинст, 69), Штенцель (Кюблер, 85), Петерсен, Хелер (Кат, 77).

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн (Бельфодиль, 64), Баргфреде (Гондорф, 77), Дилэйни, Кайнц, Крузе, Юханнссон (Рашица, 74).



"Кёльн" – "Ганновер" - 1:1

Голы: Осако, 29 - 1:0, Фюллькруг, 37 - 1:1.

"Кёльн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Риссе, Хегер, Озджан (Писарро, 85), Йойич (Козьелло, 70), Теродде (Цоллер, 61), Осако.

"Ганновер": Чаунер, Сане, Элез, Остжолек, Зорг, Клаус (Харник, 71), Швеглер, Бебу, Фоссум (Хюбнер, 90), Корб (Караман, 65), Фюллькруг.

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