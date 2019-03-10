"Байер" обыграл "Ганновер" благодаря голу на 87-й минуте и вернулся в борьбу за Лигу Чемпионов

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"Байер" обыграл "Ганновер" благодаря голу на 87-й минуте и вернулся в борьбу за Лигу Чемпионов

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Байер" в гостях обыграл "Ганновер" со счетом 3:2. Гости повели с преимуществом в два мяча к середине первого тайма, дублем отличился Фолланд. Во второй половине хозяева сумели отыграться благодаря голам Жонатаса и автоголу Вайзера. Победу "Байер" на 87-й минуте принес Хавертц.

Благодаря победе "Байер" вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на четыре очка. "Ганновер" остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Ганновер" – "Байер" - 2:3 (0:2)
Голы: Фолланд, 13 - 0:1, Фолланд, 28 - 0:2, Жонатас, 51 - 1:2, Вайзер, 73 (автогол) - 2:2, Хавертц, 87 - 2:3

"Ганновер": Эссер, Антон, Альборноз, Виммер, Корб (Тревизан, 90), Швеглер, Майна (Муслия, 68), Харагути, Бакалож, Уолас (Вайдандт, 46), Жонатас.

"Байер": Градецки, Едвай, Та, Драгович, Вайзер, Хавертц, Баумгартлингер, Брандт, Арангис (Кор, 61), Бэйли (Бельараби, 66), Фолланд.

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