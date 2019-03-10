"Байер" обыграл "Ганновер" благодаря голу на 87-й минуте и вернулся в борьбу за Лигу Чемпионов
В матче 25-го тура чемпионата Германии "Байер" в гостях обыграл "Ганновер" со счетом 3:2. Гости повели с преимуществом в два мяча к середине первого тайма, дублем отличился Фолланд. Во второй половине хозяева сумели отыграться благодаря голам Жонатаса и автоголу Вайзера. Победу "Байер" на 87-й минуте принес Хавертц.
Благодаря победе "Байер" вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на четыре очка. "Ганновер" остался в зоне вылета на 17-й позиции.
"Ганновер" – "Байер" - 2:3 (0:2)
Голы: Фолланд, 13 - 0:1, Фолланд, 28 - 0:2, Жонатас, 51 - 1:2, Вайзер, 73 (автогол) - 2:2, Хавертц, 87 - 2:3
"Ганновер": Эссер, Антон, Альборноз, Виммер, Корб (Тревизан, 90), Швеглер, Майна (Муслия, 68), Харагути, Бакалож, Уолас (Вайдандт, 46), Жонатас.
"Байер": Градецки, Едвай, Та, Драгович, Вайзер, Хавертц, Баумгартлингер, Брандт, Арангис (Кор, 61), Бэйли (Бельараби, 66), Фолланд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Байер Леверкузен
|25
|42
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13