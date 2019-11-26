"Байер" обыграл "Локомотив" в гостевом матче Лиги Чемпионов

"Байер" обыграл "Локомотив" в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Счет был открыт на 11-й минуте: в свои ворота забил форвард "железнодорожников" Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме гости удвоили счет, отличился Бендер.

"Локомотив" - "Байер" - 0:2 (0:1)

Голы: Жемалетдинов, 11 (автогол) - 0:1, Бендер, 54 - 0:2.

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов (Куликов, 65), Эдер (Смолов, 77).

"Байер": Градецки, Та, Рецос, Бендер, Венделл, Демирбай (Бендер, 90), Бельараби (Аларио, 77), Диаби, Арангис, Бэйли (Баумгартлингер, 46), Фолланд.

Напомним, команды встречались в 1-ом туре группового этапа ЛЧ. Та встреча закончилась в пользу "железнодорожников" со счетом 1:2.

Таким образом, "Локомотив" с 3 баллами замыкает группу D. "Байер" с 6 очками располагается на 3 месте.

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико". "Байер" встретится с "Ювентусом". Матчи состоятся 11 декабря.

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