"Байер" обыграл "РБ Лейпциг" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 3:1.
Победу леверкузенскому клубу принесли голы Флориана Виртца, Муссы Диаби и Джереми Фримпонга. В составе хозяев отличился Андре Силва.
"Байер", набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с 18 очками остался на восьмой позиции.
"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:3 (0:2)
Голы: Виртц, 21 - 0:1, Диаби, 34 - 0:2, Андре Силва, 62 - 1:2, Фримпонг, 64 - 1:3
"РБ Лейпциг": Жозеп Мартинес, Мукиеле, Клостерманн (Бонна, 85), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 73), Форсберг (Айдара, 85), Лаймер (Хенрихс, 73), Нкунку, Андре Силва, Бробби (Собослаи, 43).
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Андрих (Демирбай, 80), Паласиос, Адли (Арангис, 63), Виртц (Амири, 89), Шик (Коссуну, 62), Диаби (Аларио, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20