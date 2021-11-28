"Байер" обыграл "РБ Лейпциг" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 3:1.

Победу леверкузенскому клубу принесли голы Флориана Виртца, Муссы Диаби и Джереми Фримпонга. В составе хозяев отличился Андре Силва.

"Байер", набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с 18 очками остался на восьмой позиции.

"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:3 (0:2)

Голы: Виртц, 21 - 0:1, Диаби, 34 - 0:2, Андре Силва, 62 - 1:2, Фримпонг, 64 - 1:3

"РБ Лейпциг": Жозеп Мартинес, Мукиеле, Клостерманн (Бонна, 85), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 73), Форсберг (Айдара, 85), Лаймер (Хенрихс, 73), Нкунку, Андре Силва, Бробби (Собослаи, 43).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Андрих (Демирбай, 80), Паласиос, Адли (Арангис, 63), Виртц (Амири, 89), Шик (Коссуну, 62), Диаби (Аларио, 89).

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