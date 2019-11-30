"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги
В 13-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" в домашнем матче проиграла "Байеру".
Таким образом, "Бавария" так и осталась на четвертом месте, а "Байер" поднялся на седьмое.
"Бавария" - "Байер" 1:2
Голы: Бэйли, 10 - 0:1, Мюллер, 34 - 1:1, Бэйли, 35 - 1:2
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Павар, Горетцка, Мартинес (Алькантара, 81), Перишич (Коман, 69), Дэвис, Гнабри, Левандовски, Мюллер (Коутиньо, 69).
"Байер": Градецки, Та, Бендер, Венделл (Синкгравен, 65), Бендер, Арангис (Демирбай, 80), Амири, Диаби, Баумгартлингер, Бэйли (Бельараби, 63), Фолланд.
Удаление: Та (81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|13
|27
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|3
|Шальке
|13
|25
|4
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|23
|6
|Фрайбург
|12
|22
|7
|Хоффенхайм
|13
|21
|8
|Вольфсбург
|12
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|13
|16
|12
|Аугсбург
|13
|14
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|13
|12
|14
|Майнц 05
|12
|12
|15
|Вердер Бремен
|12
|11
|16
|Герта
|13
|11
|17
|Кельн
|13
|8
|18
|Падерборн
|13
|5