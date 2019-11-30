"Байер" одолел "Баварию" в матче Бундеслиги

В 13-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" в домашнем матче проиграла "Байеру".

Таким образом, "Бавария" так и осталась на четвертом месте, а "Байер" поднялся на седьмое.

"Бавария" - "Байер" 1:2

Голы: Бэйли, 10 - 0:1, Мюллер, 34 - 1:1, Бэйли, 35 - 1:2

"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Павар, Горетцка, Мартинес (Алькантара, 81), Перишич (Коман, 69), Дэвис, Гнабри, Левандовски, Мюллер (Коутиньо, 69).

"Байер": Градецки, Та, Бендер, Венделл (Синкгравен, 65), Бендер, Арангис (Демирбай, 80), Амири, Диаби, Баумгартлингер, Бэйли (Бельараби, 63), Фолланд.

Удаление: Та (81).

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