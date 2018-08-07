"Байер" опередил "Локомотив" в гонке за шведским нападающим

Форвард "Андерлехта" Исаак Телин стал игроком "Байера", сообщает официальный сайт клуба.

"Фармацевты" арендовали игрока сборной Швеции на один сезон. Другие детали сделки неизвестны.

Стоит отметить, что в гонке за Телином "Байер" опередил московский "Локомотив", также претендовавший на нападающего.

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