"Байер" определился новым главным тренером

Фото: инстаграм Херардо Сеоане/Автор неизвестен

Новым главным тренером леверкузенского "Байера" станет Херардо Сеоане, который сейчас возглавляет швейцарский "Янг Бойз", сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в Twitter.

По данным источника, Сеоане возглавит немецкий клуб по окончании сезона. "Байер" с марта возглавляет Ханнес Вольф, который сменил уволенного Петера Боша.

"Байер" гарантировал себе шестое место в чемпионате Германии и попадание в групповой турнир Лиги Европы.

42-летний Сеоане тренирует "Янг Бойз" с 2018 года. Под его руководством клуб из Берна дважды становился чемпионом Швейцарии.

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