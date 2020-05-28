"Байер" определился с ценой на Леона Бэйли, которым интересуются "Бавария" и "Манчестер Сити"

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"Байер" определился с ценой на Леона Бэйли, которым интересуются "Бавария" и "Манчестер Сити"

Леверкузенский "Байер" в летнее трансферное окно готов продать ямайского полузащитника Леона Бэйли, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.

По данным источника, немецкий клуб намерен получить за футболиста 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ямайцем интересуется "Манчестер Сити". "Горожане" рассматривают хавбека в качестве замены Лерою Сане, которым активно интересуется "Бавария".

Также Бэйли входит в сферу интересов "Баварии". Мюнхенцы могут купить ямайца вместо Сане.

В нынешнем сезоне 22-летний Бэйли провел за "Байер" 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2023 года.

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