"Байер" определился со стоимостью трансфера Кая Хаверца

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"Байер" определился со стоимостью трансфера Кая Хаверца

Леверкузенский "Байер" не собирается продавать полузащитника Кая Хаверца дешевле 100 миллионов евро, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб не намерен снижать цену на футболиста, несмотря на финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что интерес к Хаверцу проявляют "Реал", "Бавария", "Барселона", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Байер" 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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