"Байер" отгрузил шесть мячей "Айнтрахту"

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"Байер" отгрузил шесть мячей "Айнтрахту"

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уничтожил "Айнтрахт".

Благодаря победе "фармацевты" поднялись на пятое место и сравнялись с "Айнтрахтом" по очкам, однако франкфуртский клуб по-прежнему занимает четвертую позицию.

"Байер" - "Айнтрахт" 6:1

Голы: Хавертц, 2 - 1:0, Брандт, 13 - 2:0, Костич, 14 - 2:1, Аларио, 23 - 3:1, Арангис, 28 - 4:1, Аларио, 34 - 5:1, Хинтереггер (аг), 36 - 6:1

"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер (Драгович, 60), Арангис, Бендер (Вайзер, 67), Хавертц, Баумгартлингер, Брандт, Фолланд, Аларио (Паулиньо, 83).

"Айнтрахт": Трапп, Виллемс (Гачинович, 37), Туре, Ндика (Йович, 37), да Кошта (Чендлер, 74), Ребич, Хасебе, Хинтереггер, Костич, Абраам, Фернандес.

Предупреждения: Хинтереггер (43), Абраам (44), Фернандес (88).  

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 65
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 54
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 54
6 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 52
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