"Байер" отгрузил шесть мячей "Айнтрахту"
В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уничтожил "Айнтрахт".
Благодаря победе "фармацевты" поднялись на пятое место и сравнялись с "Айнтрахтом" по очкам, однако франкфуртский клуб по-прежнему занимает четвертую позицию.
"Байер" - "Айнтрахт" 6:1
Голы: Хавертц, 2 - 1:0, Брандт, 13 - 2:0, Костич, 14 - 2:1, Аларио, 23 - 3:1, Арангис, 28 - 4:1, Аларио, 34 - 5:1, Хинтереггер (аг), 36 - 6:1
"Байер": Градецки, Венделл, Та, Бендер (Драгович, 60), Арангис, Бендер (Вайзер, 67), Хавертц, Баумгартлингер, Брандт, Фолланд, Аларио (Паулиньо, 83).
"Айнтрахт": Трапп, Виллемс (Гачинович, 37), Туре, Ндика (Йович, 37), да Кошта (Чендлер, 74), Ребич, Хасебе, Хинтереггер, Костич, Абраам, Фернандес.
Предупреждения: Хинтереггер (43), Абраам (44), Фернандес (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|54
|5
|Байер Леверкузен
|32
|54
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|7
|Вольфсбург
|32
|52
|8
|Хоффенхайм
|32
|51
|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|41
|11
|Герта
|32
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|32
|33
|14
|Аугсбург
|32
|32
|15
|Шальке
|32
|31
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18