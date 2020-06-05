"Байер" отказал "Реалу" в трансфере Хаверца

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"Байер" отказал "Реалу" в трансфере Хаверца

Мадридский "Реал" пока не может согласовать трансфер полузащитника "Байера" Кая Хаверца, сообщает Bild.

По сведениям издания, королевский клуб был готов заплатить за немца 80 миллионов евро, однако "фармацевты" подняли цену на своего воспитанника.

"Байер" решил увеличить стоимость 20-летнего хавбека до 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что сам футболист выбирает между "Реалом" и четырьмя клубами АПЛ - "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В текущем сезоне Хаверц забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах за "Байер".

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