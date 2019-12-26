"Байер" ответил "Арсеналу" на предложение о трансфере Фолланда

Переход нападающего "Байера" Кевина Фолланда в "Арсенал" во время зимнего трансферного окна маловероятен, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "фармацевты" отказываются продавать своего лидера, тем более посреди сезона.

Леверкузенский клуб хочет продлить контракт с 27-летним футболистом, чтобы максимально обезопасить себя от его возможного ухода.

Фолланд выступает за "Байер" с 2016 года, сыграл 133 матча, забил 45 голов и сделал 29 ассистов. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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