"Байер" отыграл два мяча у "Вердера" и вышел в полуфинал Кубка Германии

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"Байер" отыграл два мяча у "Вердера" и вышел в полуфинал Кубка Германии

В четвертьфинальном поединке Кубка Германии "Байер" добился победы над "Вердером". В начале поединка голы Макса Крузе и Арона Юханссона вывели вперед бременцев. Но затем дубль Юлиана Брандта уравнял положение. В дополнительное время победу леверкузенцам принесли Карим Бельараби и Кай Хавертц.

"Байер" – "Вердер" - 4:2 (1:2)
Голы: Крузе, 4 (с пенальти) - 0:1, Юханнссон, 7 - 0:2, Брандт, 31 - 1:2, Брандт, 55 - 2:2, Бельараби, 111 - 3:2, Хавертц, 118 - 4:2

"Байер": Лено, Бендер, Та, Венделл (Рецос, 113), Хавертц, Арангис, Брандт (Аларио, 102), Кор (Бельараби, 108), Бэйли, Бендер (Хенрихс, 79), Фолланд.

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Кайнц (Бельфодиль, 90), Дилэйни, Юнузович, Эггештайн (Лангкамп, 113), Юханнссон (Рашица, 46), Крузе.

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