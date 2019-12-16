"Байер" перехватил трансферную цель "Реала"

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"Байер" перехватил трансферную цель "Реала"

Леверкузенский "Байер" договорился о трансфере полузащитника "Ривер Плейт" Эсекьеля Паласиоса, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "фармацевты" купят аргентинца в январе за 22 миллиона евро.

21-летний хавбек пройдёт медицинское обследование и заключит с немецким клубом контракт до лета 2025 года.

"Байер" перехватил игрока у мадридского "Реала", который также им интересовался.

Паласиос - воспитанник "Ривер Плейта", за основную команду выступает с 2015 года. В его активе 7 голов и 10 ассистов в 77 матчах.

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