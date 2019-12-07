"Байер" переиграл "Шальке" в матче Бундеслиги

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"Байер" переиграл "Шальке" в матче Бундеслиги

В 14-м туре немецкой Бундеслиги "Байер" переиграл "Шальке".

Благодаря победе "фармацевты" поднялись на шестое место, а "кобальтовые" остались на четвертом.

"Байер" - "Шальке" 2:1

Голы: Аларио, 15 - 1:0, Аларио, 81 - 2:0, Раман, 82 - 2:1

"Байер": Градецки, Бендер, Венделл, Драгович, Бендер, Хавертц (Амири, 71), Баумгартлингер, Бельараби (Фолланд, 79), Арангис, Бэйли (Диаби, 60), Аларио.

"Шальке": Нюбель, Очипка, Кабак, Кенни (Ут, 87), Маккенни, Калиджури (Матондо, 78), Харит, Сердар, Маскарель, Раман, Бургшталлер (Кутуджу, 70).

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