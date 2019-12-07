"Байер" переиграл "Шальке" в матче Бундеслиги
В 14-м туре немецкой Бундеслиги "Байер" переиграл "Шальке".
Благодаря победе "фармацевты" поднялись на шестое место, а "кобальтовые" остались на четвертом.
"Байер" - "Шальке" 2:1
Голы: Аларио, 15 - 1:0, Аларио, 81 - 2:0, Раман, 82 - 2:1
"Байер": Градецки, Бендер, Венделл, Драгович, Бендер, Хавертц (Амири, 71), Баумгартлингер, Бельараби (Фолланд, 79), Арангис, Бэйли (Диаби, 60), Аларио.
"Шальке": Нюбель, Очипка, Кабак, Кенни (Ут, 87), Маккенни, Калиджури (Матондо, 78), Харит, Сердар, Маскарель, Раман, Бургшталлер (Кутуджу, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|2
|РБ Лейпциг
|14
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|14
|26
|4
|Шальке
|13
|25
|5
|Фрайбург
|14
|25
|6
|Бавария Мюнхен
|14
|24
|7
|Байер Леверкузен
|13
|22
|8
|Хоффенхайм
|14
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|11
|Аугсбург
|14
|17
|12
|Унион Берлин
|13
|16
|13
|Майнц 05
|14
|15
|14
|Вердер Бремен
|13
|14
|15
|Герта
|14
|12
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|14
|12
|17
|Кельн
|13
|8
|18
|Падерборн
|13
|5