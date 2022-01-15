"Байер" победил гладбахскую "Боруссию" и ворвался в топ-3 Бундеслиги
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:1.
Победу "аптекарям" принесли голы Роберта Андриха и Патрика Шика. У хозяев отличился Нико Эльведи.
"Байер", набрав 32 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 22 очками осталась на 12-й позиции.
"Боруссия" М – "Байер" 1:2 (0:0)
Голы: Андрих, 51 - 0:1, Шик, 74 - 0:2, Эльведи, 81 - 0:2
"Боруссия": Зоммер, Лайнер (Херрманн, 80), Янчке (Байер, 70), Эльведи, Фридрих, Нетц (Тюрам, 61), Штиндль (Плеа, 79), Бенеш (Скалли, 61), Нойхаус, Коне, Эмболо.
"Байер": Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 56), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Андрих, Виртц (Амири, 89), Бельараби (Адли, 81), Шик, Диаби (Рецос, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20