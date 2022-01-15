"Байер" победил гладбахскую "Боруссию" и ворвался в топ-3 Бундеслиги

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:1.

Победу "аптекарям" принесли голы Роберта Андриха и Патрика Шика. У хозяев отличился Нико Эльведи.

"Байер", набрав 32 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 22 очками осталась на 12-й позиции.

"Боруссия" М – "Байер" 1:2 (0:0)

Голы: Андрих, 51 - 0:1, Шик, 74 - 0:2, Эльведи, 81 - 0:2

"Боруссия": Зоммер, Лайнер (Херрманн, 80), Янчке (Байер, 70), Эльведи, Фридрих, Нетц (Тюрам, 61), Штиндль (Плеа, 79), Бенеш (Скалли, 61), Нойхаус, Коне, Эмболо.

"Байер": Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 56), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Андрих, Виртц (Амири, 89), Бельараби (Адли, 81), Шик, Диаби (Рецос, 89).

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