"Байер" победил "Штутгарт" и ворвался в топ-3 Бундеслиги
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде обыграл "Штутгарт" со счетом 3:1.
Победу "Байеру" принесли голы Роберта Андриха, Патрика Шика и Флориана Виртца. В составе хозяев отличился Орель Мангаля. Стоит отметить, что "Байер" полтора тайма играл вдесятером из-за удаления Андриха.
"Байер", набрав 10 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с четырьмя очками остался на 14-й позиции.
"Штутгарт" Штутгарт – "Байер" Леверкузен - 1:3 (1:2)
Голы: Андрих, 2 - 0:1, Шик, 19 - 0:2, Мангаля, 38 - 1:2, Виртц, 70 - 1:3
"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Мавропанос, Ито (Штенцель, 60), Соса, Массимо (Климович, 71), Каразор (Клемент, 71), Эндо, Мангаля (Аль-Гаддиуи, 60), Кулибали (Беяз, 83), Мармуш.
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис, Андрих, Виртц (Амири, 86), Бельараби (Демирбай, 39), Шик (Инкапиэ, 50), Диаби (Адли, 86).
Удаление: Андрих (31).
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