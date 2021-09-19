"Байер" победил "Штутгарт" и ворвался в топ-3 Бундеслиги

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"Байер" победил "Штутгарт" и ворвался в топ-3 Бундеслиги

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде обыграл "Штутгарт" со счетом 3:1.

Победу "Байеру" принесли голы Роберта Андриха, Патрика Шика и Флориана Виртца. В составе хозяев отличился Орель Мангаля. Стоит отметить, что "Байер" полтора тайма играл вдесятером из-за удаления Андриха.

"Байер", набрав 10 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с четырьмя очками остался на 14-й позиции.

"Штутгарт" Штутгарт – "Байер" Леверкузен - 1:3 (1:2)
Голы: Андрих, 2 - 0:1, Шик, 19 - 0:2, Мангаля, 38 - 1:2, Виртц, 70 - 1:3

"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Мавропанос, Ито (Штенцель, 60), Соса, Массимо (Климович, 71), Каразор (Клемент, 71), Эндо, Мангаля (Аль-Гаддиуи, 60), Кулибали (Беяз, 83), Мармуш.

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис, Андрих, Виртц (Амири, 86), Бельараби (Демирбай, 39), Шик (Инкапиэ, 50), Диаби (Адли, 86).

Удаление: Андрих (31).

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