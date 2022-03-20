"Байер" победил "Вольфсбург" и вернулся в топ-3 Бундеслиги
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:0.
Победу леверкузенскому клубу принес дубль Паулиньо Сампайо.
"Байер", набрав 48 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с 31 очком остался на 12-й позиции.
"Вольфсбург" – "Байер" - 0:2 (0:0)
Голы: Паулиньо, 86 - 0:1, Паулиньо, 90 - 0:2
"Вольфсбург": Перван, Мбабу (Баку, 74), Брукс (Бялек, 88), Борнаув, Лакруа, Руссийон (Герхардт, 81), Арнольд, Шлагер (Вранкс, 74), Крузе, Нмеча, Винд (Вальдшмидт, 74).
"Байер": Градецки, Та, Тапсоба, Коссуну (Синкгравен, 81), Баккер (Инкапиэ, 65), Демирбай, Андрих, Адли (Паулиньо, 81), Бельараби (Арангис, 73), Азмун (Аларио, 73), Диаби.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20