"Байер" победил "Вольфсбург" и вернулся в топ-3 Бундеслиги

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"Байер" победил "Вольфсбург" и вернулся в топ-3 Бундеслиги

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:0.

Победу леверкузенскому клубу принес дубль Паулиньо Сампайо.

"Байер", набрав 48 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с 31 очком остался на 12-й позиции.

"Вольфсбург" – "Байер" - 0:2 (0:0)
Голы: Паулиньо, 86 - 0:1, Паулиньо, 90 - 0:2

"Вольфсбург": Перван, Мбабу (Баку, 74), Брукс (Бялек, 88), Борнаув, Лакруа, Руссийон (Герхардт, 81), Арнольд, Шлагер (Вранкс, 74), Крузе, Нмеча, Винд (Вальдшмидт, 74).

"Байер": Градецки, Та, Тапсоба, Коссуну (Синкгравен, 81), Баккер (Инкапиэ, 65), Демирбай, Андрих, Адли (Паулиньо, 81), Бельараби (Арангис, 73), Азмун (Аларио, 73), Диаби.

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