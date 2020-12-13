"Байер" побеждает и врывается на первую строчку

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"Байер" побеждает и врывается на первую строчкуВ заключительном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" в Леверкузене побеждает "Хоффенхайм" и теперь возглавляет турнирную таблицу. Матч завершился со счетом 4:1.

Разгром позволил набрать "аспириновым" 25 очком и на 1 балл опередить "Баварию". В активе гостей 12 очков и 12 место.

"Байер" - "Хоффенхайм" 4:1 (2:0)

Голы: Бейли, 4 - 1:0, Бейли, 27 - 2:0, Баумгартнер, 50 - 2:1, Вирц, 55 - 3:1, Аларио, 90+1 (пенальти) - 4:1

"Байер": Градецки, Бендер (Вайзер, 75), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 66), Баумгартлингер (Драгович, 83), Амири, Виртц, Шик (Аларио, 66), Бэйли (Бельараби, 75), Диаби.

"Хоффенхайм: Бауманн, Пош, Фогт, Нордтвейт, Сессеньон, Руди (Сков, 46), Самассеку (Богарде, 86), Баумгартнер (Гачинович, 76), Гриллич, Крамарич (Акпогума, 76), Бебу (Бельфодиль, 59).

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