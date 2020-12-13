"Байер" побеждает и врывается на первую строчку
В заключительном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" в Леверкузене побеждает "Хоффенхайм" и теперь возглавляет турнирную таблицу. Матч завершился со счетом 4:1.
Разгром позволил набрать "аспириновым" 25 очком и на 1 балл опередить "Баварию". В активе гостей 12 очков и 12 место.
"Байер" - "Хоффенхайм" 4:1 (2:0)
Голы: Бейли, 4 - 1:0, Бейли, 27 - 2:0, Баумгартнер, 50 - 2:1, Вирц, 55 - 3:1, Аларио, 90+1 (пенальти) - 4:1
"Байер": Градецки, Бендер (Вайзер, 75), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 66), Баумгартлингер (Драгович, 83), Амири, Виртц, Шик (Аларио, 66), Бэйли (Бельараби, 75), Диаби.
"Хоффенхайм: Бауманн, Пош, Фогт, Нордтвейт, Сессеньон, Руди (Сков, 46), Самассеку (Богарде, 86), Баумгартнер (Гачинович, 76), Гриллич, Крамарич (Акпогума, 76), Бебу (Бельфодиль, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20