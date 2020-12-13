"Байер" побеждает и врывается на первую строчку

В заключительном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" в Леверкузене побеждает "Хоффенхайм" и теперь возглавляет турнирную таблицу. Матч завершился со счетом 4:1.



Разгром позволил набрать "аспириновым" 25 очком и на 1 балл опередить "Баварию". В активе гостей 12 очков и 12 место.

"Байер" - "Хоффенхайм" 4:1 (2:0)

Голы: Бейли, 4 - 1:0, Бейли, 27 - 2:0, Баумгартнер, 50 - 2:1, Вирц, 55 - 3:1, Аларио, 90+1 (пенальти) - 4:1

"Байер": Градецки, Бендер (Вайзер, 75), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 66), Баумгартлингер (Драгович, 83), Амири, Виртц, Шик (Аларио, 66), Бэйли (Бельараби, 75), Диаби.