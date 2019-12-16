"Байер" подписал аргентинца, которым интересовался "Реал"
Полузащитник "Ривер Плейт" Эсекьель Паласиос стал игроком леверкузенского "Байера", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 21,5 миллион евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что хавбеком интересовался "Реал", но трансфер так и не состоялся.
21-летний Паласиос выступал за "Ривер Плейт" с 2015 года, провел за клуб 77 матчей, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. За сборную Аргентины сыграл четыре матча.
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|Фрайбург
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|Байер Леверкузен
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