"Байер" подписал аргентинца, которым интересовался "Реал"

Теги байер леверкузенривер плейттрансферыэсекьель паласиос

"Байер" подписал аргентинца, которым интересовался "Реал"

Полузащитник "Ривер Плейт" Эсекьель Паласиос стал игроком леверкузенского "Байера", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 21,5 миллион евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересовался "Реал", но трансфер так и не состоялся.

21-летний Паласиос выступал за "Ривер Плейт" с 2015 года, провел за клуб 77 матчей, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. За сборную Аргентины сыграл четыре матча.

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