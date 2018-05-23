"Байер" подписал замену для Лено

Леверкузенский "Байер" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Айнтрахта" Лукаша Градецки.

28-летний голкипер сборной Финляндии, который являлся свободным агентом, заключил с "фармацевтами" контракт до 2023 года.

Градецки выступал за "Айнтрахт" с 2015 года, сыграл 116 матчей и пропустил 143 гола.

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