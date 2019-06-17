"Байер" подписал защитника "Аякса"
Защитник "Аякса" Дэйли Синкгравен продолжит карьеру в немецком клубе. Об этом информирует твиттер клуба.
23-летний футболист будет выступать в следующем сезоне в "Байере". Голландец заключил контракт с немецким клубом сроком на 4 года.
Ранее сообщалось, что трансфер игрока будет стоить "Байеру" не меньше пяти миллионов евро.
В минувшем сезоне голландец выступил лишь в 9 матчах Эредивизии.
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|3
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|34
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|Байер Леверкузен
|34
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
|34
|55
|7
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|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
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|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
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|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
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|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
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|21
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|34
|19