"Байер" подписал защитника "Аякса"

Защитник "Аякса" Дэйли Синкгравен продолжит карьеру в немецком клубе. Об этом информирует твиттер клуба.

23-летний футболист будет выступать в следующем сезоне в "Байере". Голландец заключил контракт с немецким клубом сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что трансфер игрока будет стоить "Байеру" не меньше пяти миллионов евро.

В минувшем сезоне голландец выступил лишь в 9 матчах Эредивизии.

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