"Байер" подписал защитника ПСЖ
Фото: инстаграм "Байера"
Защитник ПСЖ Митчел Баккер стал игроком "Байера".
Как сообщает сайт клуба, 21-летний голландец заключил с "фармацевтами" контракт на четыре года.
Отмечается, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс бонусы.
Баккер провел за ПСЖ 45 игр, в которых отметился двумя голевыми передачами.
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|32
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|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
|32
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