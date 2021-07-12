"Байер" подписал защитника ПСЖ

Теги байер леверкузенпсжтрансферымитчел баккер

"Байер" подписал защитника ПСЖФото: инстаграм "Байера"

Защитник ПСЖ Митчел Баккер стал игроком "Байера".

Как сообщает сайт клуба, 21-летний голландец заключил с "фармацевтами" контракт на четыре года.

Отмечается, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс бонусы.

Баккер провел за ПСЖ 45 игр, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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