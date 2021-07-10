"Байер" подтвердил переход Лунева
Фото твиттер "Байера"
Леверкузенский "Байер" в своём официальном твиттере объявил о заключении контракта с вратарем Андреем Луневым.
29-летний россиянин подписал с "фармацевтами" соглашение, рассчитанное до июня 2023 года.
Бывший голкипер "Зенита" перешёл в немецкий клуб в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах в составе "сине-бело-голубых". Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
Не пропустите: Агент Лунева высказался о возможном переходе игрока в "Спартак". | http://soccernews.ru
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