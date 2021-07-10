"Байер" подтвердил переход Лунева

Теги байер леверкузенандрей луневзенит санкт-петербургтрансферы

"Байер" подтвердил переход Лунева

Фото твиттер "Байера"

Леверкузенский "Байер" в своём официальном твиттере объявил о заключении контракта с вратарем Андреем Луневым.

29-летний россиянин подписал с "фармацевтами" соглашение, рассчитанное до июня 2023 года.

Бывший голкипер "Зенита" перешёл в немецкий клуб в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах в составе "сине-бело-голубых". Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Не пропустите: Агент Лунева высказался о возможном переходе игрока в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции

Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов