"Байер" подтвердил переход Лунева

Фото твиттер "Байера"

Леверкузенский "Байер" в своём официальном твиттере объявил о заключении контракта с вратарем Андреем Луневым.

29-летний россиянин подписал с "фармацевтами" соглашение, рассчитанное до июня 2023 года.

Бывший голкипер "Зенита" перешёл в немецкий клуб в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах в составе "сине-бело-голубых". Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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