"Байер" показал первую тренировку Лунева (фото)

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"Байер" показал первую тренировку Лунева (фото)

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

Пресс-служба леверкузенского "Байера" опубликовала фотографии первой тренировки в клубе российского вратаря Андрея Лунева.

"Первая тренировка с крестом (Скорее всего, речь идет об аптекарском кресте - символе "Байера". прим. Soccernews) на груди!" - говорится в официальном инстаграме "Байера".

29-летний Лунев перешел в "Байер" в статусе свободного агента и подписал контракт с немецким клубом до лета 2023 года. Ранее голкипер выступал за "Торпедо", "Истру", "Калугу", "Сатурн", "Уфу" и "Зенит".

Не пропустите: Лунев обратился к болельщикам "Зенита". | http://soccernews.ru
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