"Байер" потребовал у "Баварии" более 100 миллионов евро за Хаверца
Мюнхенская "Бавария" не может договориться по трансферу полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хаверца, сообщает Sport1.de.
По сведениям издания, "Байер" оценивает футболиста в 130 миллионов евро, но "Бавария" не готова платить такую сумму, считая ее сильно завышенной. На покупке игрока настаивает главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик.
Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов "Барселоны".
В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Байер" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16