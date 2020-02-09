"Байер" потребовал у "Баварии" более 100 миллионов евро за Хаверца

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"Байер" потребовал у "Баварии" более 100 миллионов евро за Хаверца

Мюнхенская "Бавария" не может договориться по трансферу полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хаверца, сообщает Sport1.de.

По сведениям издания, "Байер" оценивает футболиста в 130 миллионов евро, но "Бавария" не готова платить такую сумму, считая ее сильно завышенной. На покупке игрока настаивает главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик.

Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов "Барселоны".

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Байер" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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