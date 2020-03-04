"Байер" пробился в полуфинал Кубка Германии

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"Байер" пробился в полуфинал Кубка Германии

В рамках 1/4 финала Кубка Германии "Байер" одержал победу над "Унион Берлин" и прошел в полуфинал.

"Байер" - "Унион Берлин" 3:1

Голы: Ингвартсен, 39 - 0:1, Бельараби, 72 - 1:1, Арангис, 86 - 2:1, Диаби, 90 - 3:1

"Байер": Градецки, Тапсоба, Та (Диаби, 46), Бендер, Синкгравен, Арангис, Амири (Вайзер, 46), Хавертц, Демирбай, Бэйли (Бельараби, 70), Аларио.

"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Рюэрсон, Фридрих, Паренсен, Андрих, Премель (Кроос, 82), Бюльтер (Триммель, 73), Шлоттербек, Уджа (Андерссон, 70), Ингвартсен.

Удаление: Ленц (71).

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