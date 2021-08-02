"Байер" продлил контракт с аргентинским нападающим

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

Леверкузенский "Байер" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашения на три года с нападающим Лукасом Аларио.

Аргентинский футболист перешел в немецкий клуб в 2018 году из "Ривер Плейта".

За это время во всех турнирах Аларио сыграл 131 матч, в которых забил 51 гол и отдал 16 голевых передач.

Ранее "Байер" почти подписал Азмуна из "Зенита".

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